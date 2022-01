Przegląd tygodnia z 2.01.2022 w Nowym Targu. Najważniejsze wydarzenia od 26.12 do 1.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Nowy Targ, 2.01.2022. 26.12 - 1.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na sylwestrowej imprezie pod Tatrami bawiło się około 40 tys. osób oraz wielomilionowa publiczność przed telewizorami. Na zakopiańskiej scenie na Równi Krupowej obok rodzimych gwiazd Maryli Rodowicz i Zenka Martyniuka wystąpiły zagraniczne m.in. Jason Derulo, Abba Arrival, Thomas Andreas, Modern Talking Band oraz Julio Iglesias Junior. Przypomnijmy sobie jeszcze raz jak gorąco było na scenie i jakie rozgrzały nas rytmy.

Tunel pod Luboniem Małym na S7 to strategiczny fragment na budowanej nowej zakopiance. To właśnie dzięki niemu ma znacząco skrócić się czas i komfort podróży z Krakowa na Podhale. Opóźnienie prac na odcinku Naprawa – Skomielna Biała jest już jednak spore. Mieliśmy nim już jechać na Sylwestra... 2020, ale ten termin okazał się nierealny. W styczniu tego roku padła obietnica szybkiej jazdy na Sylwestra 2021, ale z czasem okazało się, że na to też nie ma szans. Kierowcy wybierający się witać nowy rok pod Tatrami muszą więc znów uzbroić się w cierpliwość. W galerii nowe zdjęcia z budowy, w śnieżnej scenerii.